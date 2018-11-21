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Стоимость бренда ПриватБанк за год выросла на 12%

Стоимость бренда ПриватБанк за год выросла на 12%

Бренд АО “КБ ПриватБанк” в 2018 году занимает четвертое место в топ-100 самых дорогих национальных торговых марок.

Об этом сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на совместное исследование консалтингового агентства MPP Consulting и журнала «Новое время».

“Согласно результатам исследования, которое журнал («Новое время» – ред.) проводит ежегодно совместно с компанией MPP Consulting, бренд Приватбанка в 2018 году занимает четвертое место в топ-100 самых дорогих национальных торговых марок. За последний год суммарная стоимость бренда Приватбанка выросла на 12,3%”, – говорится в сообщении.

Согласно исследованию в целом отечественные бренды за год подорожали почти на 8%.

По данным рейтинга, в 2018 году увеличилась общая капитализация торговых марок из сектора хозяйственных товаров, а также e-commerce.

“Методология оценки компании MPP Consulting базируется на финансовых результатах компаний – владельцев марок, а также факторах, которые могут влиять на стоимость бренда, – географическое покрытие продаж; технологическая составляющая; выпускаемая продукция; инвестиционная привлекательность отрасли”, – пояснили в ПриватБанке.

По материалам УКРИНФОРМ
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