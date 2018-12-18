Туристический Луцк получит более 4 миллионов гривень

На реализацию программы развития туризма в городе Луцке на 2019-2020 годы выделили 4,2 миллиона гривень.

Отмечается, что из необходимых средств на реализацию профильной программы 3,9 миллиона гривень – средства местного бюджета и 300 тысяч – средства других источников.

Приоритетными направлениями определены историко-познавательный, событийный и паломнический, а также деловой и корпоративный туризм. В частности, планируется поддерживать клубы исторической реконструкции и средневекового боя.

Среди других задач Управления туризма и продвижения города на 2019 год – популяризация бренда города Луцка, развитие туристической инфраструктуры, создание конкурентоспособных туристических продуктов, углубление связей с городами-партнерами.

Кроме того, планируется принимать участие в международных программах и проектах по развитию туризма. Туристический продукт города Луцка хотят продолжать представлять на выставках, форумах, конференциях и ярмарках, в том числе и за рубежом.