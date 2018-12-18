В Кабмине рассказали, сколько принесла государству система ProZorro

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За время своей работы система “ProZorro.Продажи” заработала для государства уже более 12,2 млрд грн, из них 7,47 млрд грн – в 2018 году.
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
Так, из общей суммы за 2018 год продажа активов Фонда гарантирования вкладов физических лиц составил 6,15 млрд грн, продажа имущества государственных предприятий – 760 млн грн, продажа объектов малой приватизации – 550 млн грн и аренда имущества приносила организаторам по 10 млн грн в месяц.
Вместе с тем, несмотря на то, что малая приватизация началась только четыре месяца назад, за это время системе удалось продемонстрировать очень убедительные показатели по этому направлению.
Среди прочего количество участников, участвовавших в аукционах, составило 6,5 тыс., при этом максимальное количество участников, участвовавших в одном аукционе – 35.
Среднее количество участников в аукционах – 2,21. Количество успешных аукционов, проведенных в системе “ProZorro.Продажи” в течение 2018 года – 6,6 тыс.
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