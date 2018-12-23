Станцию "Святошин" будут ремонтировать на 8 месяцев дольше

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Ремонт на станции метро “Святошин” в Киеве затянется до 30 июня 2019 года, хотя ранее предполагалось, что работы завершатся в октябре этого года.
Как пояснили в пресс-службе столичной подземки, задержка связана исключительно со срывом сроков подрядчиком.
Там заверяют: с финансированием никаких проблем нет. Но из 200 миллионов гривен, выделенных на ремонт станции, освоили всего чуть больше четверти – 56,8 млн грн. Пилотный проект по реконструкции морально устаревшей станции подразумевал установку пяти лифтов, модернизацию системы пожарной безопасности и автоматики пропуска пассажиров. Также ремонтники должны заменить на станции освещение, привести в порядок стены и колонны.
Напомним, что в конце февраля официальный сайт Киевского метрополитена сообщил, что руководство планирует установить на станции новые системы навигации и произвести монтаж тактильной плитки для маломобильных пассажиров, заменить лавки и поручни.
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