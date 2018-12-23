Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 11 0

Станцию "Святошин" будут ремонтировать на 8 месяцев дольше

Станцию "Святошин" будут ремонтировать на 8 месяцев дольше

Ремонт на станции метро “Святошин” в Киеве затянется до 30 июня 2019 года, хотя ранее предполагалось, что работы завершатся в октябре этого года.

Как пояснили в пресс-службе столичной подземки, задержка связана исключительно со срывом сроков подрядчиком.

Там заверяют: с финансированием никаких проблем нет. Но из 200 миллионов гривен, выделенных на ремонт станции, освоили всего чуть больше четверти – 56,8 млн грн. Пилотный проект по реконструкции морально устаревшей станции подразумевал установку пяти лифтов, модернизацию системы пожарной безопасности и автоматики пропуска пассажиров. Также ремонтники должны заменить на станции освещение, привести в порядок стены и колонны.

Напомним, что в конце февраля официальный сайт Киевского метрополитена сообщил, что руководство планирует установить на станции новые системы навигации и произвести монтаж тактильной плитки для маломобильных пассажиров, заменить лавки и поручни.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина