В Германии закрыли последнюю угольную шахту

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В Германии закрылась последняя шахта по добыче каменного угля. В торжественной церемонии, состоявшейся в пятницу, 21 декабря, на шахте Prosper-Haniel в городе Боттроп в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, принял участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет Deutsche Welle.
В своем выступлении Штайнмайер подчеркнул, что этот этап знаменовал “завершение эпохи”. “Без угля история Германии развивалась бы по-другому”, – подчеркнул президент ФРГ.
Президент ФРГ высоко оценил тяжелый и опасный труд горняков. Штайнмайер также поблагодарил профсоюзы, которые вместе с государством способствовали мирному и ответственному свертыванию добычи каменного угля в Германии. Именно такое сворачивание Штайнмайер назвал “историческим достижением”. Угольная отрасль была “важной частью немецкой истории”, – добавил Штайнмайер.
В то же время председатель Европейской Комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, который также присутствовал на этой торжественной церемонии, отметил важность угля в процессе объединения Европы. На фоне этого Юнкер напомнил о создании в начале 1950-х годов Европейского сообщества угля и стали, что стало важным этапом на пути создания Европейского Союза.
Напомним, в 2007 году Бундестаг решил поэтапно свернуть до 2018 года угледобывающую отрасль в Германии, которая ежегодно поглощала много миллиардов дотационных средств. Причиной такого решения стал недостаток конкурентоспособности немецкого угля по сравнению с гораздо более дешевым импортным углем. Высокие стандарты безопасности и чрезвычайно глубокий уровень залегания пластов каменного угля в Рурской области сделали его разработку и добычу намного дороже, чем в других частях мира.
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