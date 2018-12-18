Доходы госбюджета в этом году выросли на 16% - Минфин

Доходы государственного бюджета за январь-ноябрь 2018 года выросли на 118,8 млрд гривен против аналогичного периода в прошлом году и составили 843,3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“По итогам 11 месяцев доходы государственного бюджета выросли на 118,8 млрд грн, или на 16,4% против аналогичного периода в 2017 году, и составили 843,3 млрд грн”, – говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что за январь-ноябрь 2018 года перевыполнен план поступлений по основным бюджетообразующим налогам.

В частности, увеличились поступления НДС с ввезенных товаров – на 43,9 млрд грн, налога на прибыль предприятий – на 30,9 млрд грн, НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения – на 13 млрд грн, налога и сбора с доходов физических лиц – на 15,1 млрд грн, акцизного налога – на 8,3 млрд грн и средств от продажи 4G лицензий – на 7,9 млрд грн.

За 11 месяцев доходы государственного бюджета выполнены на 100,2%, заключают в министерстве. Перевыполнение составило 1,8 млрд грн и состоялось за счет собственных поступлений (+15,2 млрд грн), налога на прибыль предприятий (+14,5 млрд грн), налога и сбора с доходов физических лиц (+1,2 млрд грн).

Доходы общего фонда государственного бюджета за этот период составили 760,8 млрд грн, что на 122,3 млрд грн (19,2%) больше, чем в прошлом году. Выполнение росписи за этот период – 98,5%, недовыполнение – 11,3 млрд грн.

В то же время расходы государственного бюджета за отчетный период возросли против аналогичного показателя в 2017 году на 17,1% (123,4 млрд грн) и составили 843,3 млрд грн. В частности, без учета обслуживания долга, расходы государственного бюджета возросли на 119 млрд грн (19,4%). Расходы общего фонда государственного бюджета возросли против аналогичных показателей в прошлом году на 108,6 млрд грн и составили 769,6 млрд грн.

Пресс-служба приводит также объем расходов общего фонда на заработную плату с начислениями: он достиг 148,3 млрд грн, что на 33,6 млрд грн (29,3%) больше , чем за тот же период прошлого года. Расходы на социальное обеспечение (пенсии, пособия, стипендии) увеличились на 15,7 млрд грн (12,3%) до 142,9 млрд грн. Трансферт Пенсионному фонду профинансирован в объеме 128,6 млрд грн. Это на 14,6 млрд грн (12,8%) больше показателя 2017 года. Выполнение росписи – 100%.

В Минфине отмечают, что за отчетный период госбюджет выполнен с дефицитом в сумме 183,6 млн грн.