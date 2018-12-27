Welcome to Ukraine: МИД с 1 января вводит е-Визы для граждан 52 стран (список)

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Министерство иностранных дел Украины с 1 января 2019 года вводит оформление электронных виз для въезда в Украину для граждан 52 государств.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
“С 1 января 2019 года МИД будет осуществлять централизованное оформление виз в электронном виде (e-Виза) иностранцам 52 государств мира по расширенному перечню оснований въезда в Украину”, – говорится в сообщении.
Этот перечень включает поездки с деловой, частной, туристической целью, а также с целью лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта и для представителей иностранных СМИ с целью выполнения служебных обязанностей.
В перечень стран, граждане которых могут оформить е-Визы для въезда в Украину, входят Австралия, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Эквадор, Индонезия, Камбоджа, Кирибати, КНР, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Маршалловы Острова, Микронезия, Мьянма, Науру, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Соломоновы Острова, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.
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