Минимальная зарплата в 10 долларов: кризис в Венесуэле углубляется

Несмотря на то, что в Венесуэле недавно увеличили размер минимальной заработной платы до 4,5 тысяч суверенных боливаров, при пересчете в американскую валюту она равна 10,05 долларам. 20 декабря Центральный банк страны установил обменный курс на отметке в 447,6 суверенных боливара за доллар.

За последнюю неделю официальный курс доллара в Боливарианской Республике вырос на 15%. Притом что 20 августа была проведена деноминация, в ходе которой с купюр убрали пять нулей, доллар в Венесуэле сразу подорожал в 24 раза, а затем продолжил расти в цене.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, дефицитом продовольствия и лекарств. По данным парламентского комитета по финансам, с января по ноябрь этого года рост цен составил 702 тысячи процентов, а в годовом выражении — 1,29 млн процентов.

По оценкам управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, Венесуэлу уже покинули более 3 млн человек. Эти структуры прогнозируют, что к концу 2019 года число беженцев и мигрантов из южноамериканской страны достигнет 5,3 млн человек. Исследователи находящегося в США Института Брукингса в то же время полагают, что в ближайшие два года число эмигрантов из Венесуэлы может превысить 8 млн человек.

Правительство во главе с президентом Николасом Мадуро не признает существования в стране гуманитарного кризиса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венесуэле уровень инфляции превысил миллион процентов. При этом темпы роста инфляции постепенно снижаются – в сентябре она выросла на 228%, в октябре – на 148% и на 144% в ноябре.

Справка finance.ua:

Уже с января 2019 года “минималка” в Украине должна увеличиться до 4173 гривен.