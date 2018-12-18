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План по приватизации выполнен на 2%. "Дыру" в госбюджете покроют займом

План по приватизации выполнен на 2%. "Дыру" в госбюджете покроют займом

Кабинет Министров решил увеличить в 2018 году объем финансирования государственного бюджета за счет привлечения займов из-за невыполнения плана поступлений от приватизации.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров.

Так, увеличиваются источники доходов по коду классификации финансирования бюджета “Заимствования” на сумму 18,445 млрд грн в связи с уменьшением объема источников финансирования государственного бюджета по коду классификации “Поступления от приватизации государственного имущества”.

При этом выполняется соблюдение предельного объема годового дефицита государственного бюджета.

Таким образом, вместо 18,8 млрд грн от приватизации госбюджет будет профинансирован на 355 млн грн.

Министерству финансов поручено обеспечить согласование указанного решения с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, а также внести соответствующие изменения в роспись государственного бюджета.

По материалам Економічна Правда
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