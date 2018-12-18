SpaceX отложила запуск ракеты со спутником ВВС США

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Американская частная компания Илона Маска SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 c новейшим спутником геолокации GPS для ВВС США.
При этом о новой дате запуска будет сообщено позже. Ожидается, что спутник будет выведен на орбиту через 1 час 58 минут после запуска. Согласно требованиям миссии, SpaceX не будет пытаться вернуть первую ступень Falcon 9 на Землю после вывода спутника на орбиту.
Отметим, что запуск должен был состояться 18 декабря. Сначала он задерживался из-за ветра, а потом из-за неточных показателей сенсоров первой ступени. 19 декабря SpaceX вновь отложила запуск для дополнительной проверки сенсоров первой ступени.
Напомним, что в начале декабря компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на космическую орбиту более 60 микроспутников. Ракета Falcon 9 стартовала с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг, расположенной в Калифорнии.
Находящиеся на ее борту 64 микроспутника будут расположены на низкой солнечно-синхронной орбите по заказу компаний и властей 17 стран, в том числе Великобритании, Германии, Южной Кореи, США, Австралии, Канады и т. д.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В России запретили показывать на улицах курс валютВчера, 08:30 - 5195 28
В Германии упростили условия иммиграции квалифицированных кадровВчера, 09:15 - 3372 18
Из-за нехватки рук в "Борисполе" возможна задержка посылок на Новый годВчера, 11:15 - 734 6
Перепланировку квартир можно делать без разрешений - МинрегионВчера, 09:00 - 2629 6
Кабмин пообещал МВФ не повышать зарплаты чиновникамВчера, 16:00 - 541 5
В России запретили показывать на улицах курс валютВчера, 08:30 - 5195 28
"Спасайтесь бегством": легендарный экономист предрек крах фондовых рынковВчера, 12:00 - 4573 2
В Германии упростили условия иммиграции квалифицированных кадровВчера, 09:15 - 3372 18
Перепланировку квартир можно делать без разрешений - МинрегионВчера, 09:00 - 2629 6
Названы лучшие IT-работодатели Украины в 2018 годуВчера, 08:00 - 2477
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производства18.12.2018, 12:10 - 1531 4
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 1105
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1696
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1790
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 3251 3