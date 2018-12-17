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В Минсоцполитики объяснили, когда выдадут пенсии за январь

В Минсоцполитики объяснили, когда выдадут пенсии за январь

Ранее в Сети распространилась информация о том, что в декабре текущего года выдадут пенсии за декабрь и январь 2019 одним платежом. В Минсоцполитики объяснили: такой порядок выдачи выплат не предусмотрен законом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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“На днях некоторые средства массовой информации распространили ложную информацию о том, что в декабре будут выплачиваться пенсии за декабрь нынешнего и январь следующего года одним платежом. СМИ, которые распространили эту “новость“, ссылаются на проект постановления, находящийся на рассмотрении в Кабинете Министров Украины “О внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2018 год“ для обеспечения финансирования выплат в декабре текущего года. Однако этим проектом не предусмотрено авансирование выплат за январь 2019 года“, – уточнили в министерстве.

Соответственно, в декабре выдадут пенсии за декабрь, а в январе будущего года – за январь, пояснили в ведомстве.

По материалам Деньги.ua
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