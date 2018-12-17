Украина заняла 77 место в рейтинге по удобству ведения бизнеса

Forbes опубликовал список стран по критерию их благоприятности для инвестиций. В пятерку лидеров вошли Великобритания, Швеция, Гонконг, Нидерланды и Новая Зеландия. В составлении рейтинга журнал ориентировался на показатели уровня коррупции, личной и финансовой свободы, уровня налогов, развития инноваций и технологий, гарантирования прав собственности, уровня бюрократии и уровня защиты инвесторов.

Также Forbes учитывал влияние инфраструктуры, наличие квалифицированной рабочей силы, качество жизни и масштабы самого рынка.

Великобритания стала единственной страной, которая лидирует по всем 15 показателям. С точки зрения вливания рабочей силы и финансового капитала ее экономика действительно отличается своей открытостью. Великобритания имеет лучшие в мире условия для ведения бизнеса и вложения инвестиций.

Второй в рейтинге оказалась Швеция. Свое место в рейтинге она заслужила за инновационную политику и низкий уровень коррупции. С недавнего времени Стокгольм является одним из ведущих европейских технологических центров. В наши дни соотношение государственного долга и ВВП в скандинавской стране за 25 лет снизилось с 80% до 41%.

Особое место эксперты оставляют в этом списке для США. За этот год Штаты опустились вниз на 5 пунктов. Крупнейшая в мире экономика с 19,5 триллионами долларов утратила свою репутацию защитника личных и финансовых свобод.

Многие специалисты называют миграционную политику Трампа одной из главнейших внутренних составляющих, которые тянут американскую экономику на дно. Квалифицированным кадрам все труднее получить визу в США. Лучшие руки и умы мира вместо того, чтобы работать на экономику США, начинают работать на экономики ее конкурентов.

Украина в этом рейтинге заняла 77-е место. Показатели роста ее ВВП составили 2,5%, а на душу населения – $2600 при количестве населения в 44 миллиона. Торговый баланс Украины составил -1,9%, а инфляция – 14,4%.

На одну позицию Украину обгоняет Аргентина. Но это не значит, что ее экономика за своей мощностью практически равна нашей. ВВП на душу населения у нее больше от украинского почти в 6 раз. Следующей в списке после Украины была Шри-Ланка с ростом ВВП в 3,3% и населением в 22 миллиона.