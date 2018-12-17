Украина заняла 77 место в рейтинге по удобству ведения бизнеса

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Forbes опубликовал список стран по критерию их благоприятности для инвестиций. В пятерку лидеров вошли Великобритания, Швеция, Гонконг, Нидерланды и Новая Зеландия. В составлении рейтинга журнал ориентировался на показатели уровня коррупции, личной и финансовой свободы, уровня налогов, развития инноваций и технологий, гарантирования прав собственности, уровня бюрократии и уровня защиты инвесторов.
Также Forbes учитывал влияние инфраструктуры, наличие квалифицированной рабочей силы, качество жизни и масштабы самого рынка.
Великобритания стала единственной страной, которая лидирует по всем 15 показателям. С точки зрения вливания рабочей силы и финансового капитала ее экономика действительно отличается своей открытостью. Великобритания имеет лучшие в мире условия для ведения бизнеса и вложения инвестиций.
Второй в рейтинге оказалась Швеция. Свое место в рейтинге она заслужила за инновационную политику и низкий уровень коррупции. С недавнего времени Стокгольм является одним из ведущих европейских технологических центров. В наши дни соотношение государственного долга и ВВП в скандинавской стране за 25 лет снизилось с 80% до 41%.
Особое место эксперты оставляют в этом списке для США. За этот год Штаты опустились вниз на 5 пунктов. Крупнейшая в мире экономика с 19,5 триллионами долларов утратила свою репутацию защитника личных и финансовых свобод.
Многие специалисты называют миграционную политику Трампа одной из главнейших внутренних составляющих, которые тянут американскую экономику на дно. Квалифицированным кадрам все труднее получить визу в США. Лучшие руки и умы мира вместо того, чтобы работать на экономику США, начинают работать на экономики ее конкурентов.
Украина в этом рейтинге заняла 77-е место. Показатели роста ее ВВП составили 2,5%, а на душу населения – $2600 при количестве населения в 44 миллиона. Торговый баланс Украины составил -1,9%, а инфляция – 14,4%.
На одну позицию Украину обгоняет Аргентина. Но это не значит, что ее экономика за своей мощностью практически равна нашей. ВВП на душу населения у нее больше от украинского почти в 6 раз. Следующей в списке после Украины была Шри-Ланка с ростом ВВП в 3,3% и населением в 22 миллиона.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В России запретили показывать на улицах курс валют8 ч. назад - 4026 23
В Германии упростили условия иммиграции квалифицированных кадров7 ч. назад - 2081 13
Еврокомиссия приняла отчет о безвизе с требованием усилить борьбу с коррупцией в УкраинеВчера, 17:20 - 991 6
Из-за нехватки рук в "Борисполе" возможна задержка посылок на Новый год5 ч. назад - 408 5
Перепланировку квартир можно делать без разрешений - Минрегион7 ч. назад - 1898 4
В России запретили показывать на улицах курс валют8 ч. назад - 4026 23
"Спасайтесь бегством": легендарный экономист предрек крах фондовых рынков4 ч. назад - 2748
КрАЗ презентовал новую техникуВчера, 22:30 - 2690
В Германии упростили условия иммиграции квалифицированных кадров7 ч. назад - 2081 13
Межбанковский валютный рынок Украины закрыли на 3 рабочих дняВчера, 16:30 - 2063
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производстваПозавчера, 12:10 - 1391 4
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 1042
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1639
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1764
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 3203 3