Добыча ископаемых: МЭРТ анонсировало первые аукционы по продаже разрешений

В систему “ProZorro.Продажи” уже заведены первые 10 лотов на нефтегазовые участки, аукционы состоятся в начале 2019 года.

Об этом на итоговой пресс-конференции Минэкономразвития сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщает корреспондент Укринформ.

“Мы запустили продажу разрешений на пользование недрами, права аренды государственных земельных участков. 10 первых лотов по каждому типу аукционов уже заведены в систему ProZorro, а первые аукционы состоятся в начале следующего года”, – сказал Кубив.

Как известно, на первый раунд вынесено 10 участков общей площадью 1,81 тыс. км кв. в 6 областях. 9 лицензий являются сквозными – на разведку и добычу углеводородов – сроком на 20 лет, 1 лицензия – на разведку, сроком действия 5 лет. Потенциальная ресурсная база десяти участков составляет 86,26 млрд м куб. газа и 16,3 млн тонн жидких углеводородов.