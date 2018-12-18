Если переработать весь пластиковый мусор мира, можно заработать $7 триллионов

Королевское статистическое общество выбрало число года. Им стало 90,5% – именно столько пластика, который когда-либо производили на Земле, так и не переработали. Business Insider выяснил, сколько смог бы заработать человек, решивший эту проблему.

Чтобы понять примерное количество непереработанного пластика, нужно представить 7,2 трлн пакетов из продуктового магазина, полностью наполненных пластиковым мусором.

Один пакет вмещает в себя примерно полкило, так, если выложить цепочку из них, ее можно будет протянуть до Луны и обратно 5790 раз.

В одном пакете лежит пластик на сумму примерно в один доллар. То есть стоимость всего непереработанного пластика в мире равняется $7,2 трлн. Столько бы смог заработать человек, который построит бизнес быстрой и эффективной переработки отходов из пластика, если из него можно будет вторично что-то производить.

Построив монополию на всем существующем в мире непереработанном пластике, можно стать самым богатым человеком в истории. Заработанной суммы хватило бы, чтобы купить Apple, Amazon, Google, Microsoft, Walmart, Exxon, GM, AT&T, Facebook, Bank of America, Visa, Intel, Home Depot, HSBC, Boeing, Citigroup и Anheuser-Busch. А на сдачу – все профессиональные команды, входящие в NFL и MLB – футбольную и баскетбольную лиги США.