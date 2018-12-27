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Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверей

Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверей

Компания Jaguar Land Rover представила уникальную технологию, позволяющую дверям автомобиля автоматически открываться при приближении владельца или по команде с помощью жестов.

Современные машины уже оснащаются системой сенсорного бесконтактного открывания двери багажного отделения. При обнаружении электронного ключа функция позволяет открыть заднюю дверь с помощью движения ногой в зоне действия одного из датчиков.

Теперь компания Jaguar Land Rover предложила технологию бесконтактного открывания салонных дверей. Эта система использует датчики движения и существующие технологии бесключевого доступа, чтобы зафиксировать приближение водителя к автомобилю и автоматически открыть дверь.

При посадке водитель и пассажиры могут закрыть дверь нажатием расположенной над головой кнопки — без необходимости тянуться к открытой двери. Система также может быть запрограммирована на автоматическое закрытие двери и активацию замка, когда владелец отходит от автомобиля.

Разумеется, предусмотрены средства безопасности. Интегрированные датчики обнаруживают различные объекты, скажем, столбы, предотвращая повреждение дверей при открывании.

Ожидается, что новая технология облегчит жизнь автомобилистов с ограниченными возможностями. Кроме того, функция будет полезна в тех случаях, когда нужно открыть дверь автомобиля, но руки заняты громоздкими предметами.

По материалам 3dnews.ru
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