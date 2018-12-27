Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверей

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Компания Jaguar Land Rover представила уникальную технологию, позволяющую дверям автомобиля автоматически открываться при приближении владельца или по команде с помощью жестов.
Современные машины уже оснащаются системой сенсорного бесконтактного открывания двери багажного отделения. При обнаружении электронного ключа функция позволяет открыть заднюю дверь с помощью движения ногой в зоне действия одного из датчиков.
Теперь компания Jaguar Land Rover предложила технологию бесконтактного открывания салонных дверей. Эта система использует датчики движения и существующие технологии бесключевого доступа, чтобы зафиксировать приближение водителя к автомобилю и автоматически открыть дверь.
При посадке водитель и пассажиры могут закрыть дверь нажатием расположенной над головой кнопки — без необходимости тянуться к открытой двери. Система также может быть запрограммирована на автоматическое закрытие двери и активацию замка, когда владелец отходит от автомобиля.
Разумеется, предусмотрены средства безопасности. Интегрированные датчики обнаруживают различные объекты, скажем, столбы, предотвращая повреждение дверей при открывании.
Ожидается, что новая технология облегчит жизнь автомобилистов с ограниченными возможностями. Кроме того, функция будет полезна в тех случаях, когда нужно открыть дверь автомобиля, но руки заняты громоздкими предметами.
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