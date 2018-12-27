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Xiaomi рассчитывает поставить в 2019 году 150 млн смартфонов

Xiaomi рассчитывает поставить в 2019 году 150 млн смартфонов

Китайская Xiaomi продолжает активно наращивать продажи смартфонов: в компании рассчитывают на значительный рост спроса в данном сегменте в следующем году.

В прошлом году Xiaomi смогла реализовать более 90 млн «умных» сотовых аппаратов, немного недотянув до символичной отметки в 100 млн единиц. Зато в текущем году этот рубеж был преодолён в конце октября — начале ноября.

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По итогам 2018-го в целом, Xiaomi сможет отгрузить около 120 млн смартфонов (исходя из оценки в 10 млн штук в месяц). Таким образом, рост по отношению к 2017 году окажется на уровне 30 %.

В следующем году, как ожидается, рост спроса на смартфоны Xiaomi превысит 20 %. По итогам 2019-го компания рассчитывает отгрузить около 150 млн «умных» сотовых аппаратов.

По материалам 3dnews.ru
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