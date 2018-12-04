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Xiaomi разрабатывает смартфон с мощной камерой

Xiaomi разрабатывает смартфон с мощной камерой

Устройство будет наделено камерой, в состав которой войдёт 48-мегапиксельный сенсор.

Наблюдатели полагают, что Xiaomi оснастит смартфон 1/2-дюймовым датчиком Sony IMX586. Это изделие позволяет формировать снимки с разрешением до 8000×6000 точек и записывать видеоролики в формате 4K (4096×2160 точек) со скоростью 90 кадров в секунду.

Новинка дебютирует уже в январе. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android, дополненной фирменной надстройкой MIUI 10.

Вдаваться в детали о технических характеристиках устройства руководитель Xiaomi не стал. Не исключено, что электронным «мозгом» послужит новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855: эта платформа обеспечит поддержку мобильных сетей пятого поколения и улучшенную производительность при работе со средствами искусственного интеллекта.

По материалам 3dnews.ru
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