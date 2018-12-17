В армию поступила новая партия отечественных бронемашин (видео)

Подразделения Вооруженных сил Украины получили 14 новых бронемашин “Варта” производства КБ «Украинская бронетехника». Об этом сообщает пресс-центр конструкторского бюро.

«Наши автомобили постоянно модифицируются согласно пожеланиям участников военных действий, с которыми еженедельно проводятся встречи. Работники предприятия приложили титанические усилия, работали в две смены, чтобы ускорить процесс производства”, — сказано в сообщении компании.

Стоит отметить, что «Украинская бронетехника» выполнила заказ досрочно, продемонстрировав, что украинское производство может быть абсолютно независимым от РФ.