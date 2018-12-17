В армию поступила новая партия отечественных бронемашин (видео)

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Подразделения Вооруженных сил Украины получили 14 новых бронемашин “Варта” производства КБ «Украинская бронетехника». Об этом сообщает пресс-центр конструкторского бюро.
«Наши автомобили постоянно модифицируются согласно пожеланиям участников военных действий, с которыми еженедельно проводятся встречи. Работники предприятия приложили титанические усилия, работали в две смены, чтобы ускорить процесс производства”, — сказано в сообщении компании.
Стоит отметить, что «Украинская бронетехника» выполнила заказ досрочно, продемонстрировав, что украинское производство может быть абсолютно независимым от РФ.
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