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В армию поступила новая партия отечественных бронемашин (видео)

В армию поступила новая партия отечественных бронемашин (видео)

Подразделения Вооруженных сил Украины получили 14 новых бронемашин “Варта” производства КБ «Украинская бронетехника». Об этом сообщает пресс-центр конструкторского бюро.

«Наши автомобили постоянно модифицируются согласно пожеланиям участников военных действий, с которыми еженедельно проводятся встречи. Работники предприятия приложили титанические усилия, работали в две смены, чтобы ускорить процесс производства”, — сказано в сообщении компании.

Стоит отметить, что «Украинская бронетехника» выполнила заказ досрочно, продемонстрировав, что украинское производство может быть абсолютно независимым от РФ.

По материалам autonews.ua
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