В Ровно с 1 января подорожает проезд в маршрутках

Ровенский горисполком принял решение о повышении цены на проезд в маршрутках с пяти до шести гривен.

Как сообщает Рівне вечірнє, проезд подорожает с 1 января 2019 года.

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Отмечается, что, по подсчетам перевозчиков проезд должен стоить минимум 6,44 грн, однако на такое повышение цены члены горисполкома не согласились. В частности, они критиковали перевозчиков за ненадлежащее состояние маршруток.

Во время учебы детей школьного возраста будут перевозить за полцены, хотя городской бюджет этой льготы не компенсирует.