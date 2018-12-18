В Ровно с 1 января подорожает проезд в маршрутках

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Ровенский горисполком принял решение о повышении цены на проезд в маршрутках с пяти до шести гривен.
Как сообщает Рівне вечірнє, проезд подорожает с 1 января 2019 года.
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Отмечается, что, по подсчетам перевозчиков проезд должен стоить минимум 6,44 грн, однако на такое повышение цены члены горисполкома не согласились. В частности, они критиковали перевозчиков за ненадлежащее состояние маршруток.
Во время учебы детей школьного возраста будут перевозить за полцены, хотя городской бюджет этой льготы не компенсирует.
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