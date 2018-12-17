Долг предприятий перед Нафтогазом за неделю вырос на 27%

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» за использованный природный газ по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 7,042 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

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«По состоянию на 18 декабря 2018 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 32,9 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 7 042 млн грн (27,3%)», – говорится в сообщении.

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 24,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 8 300 млн грн (50,7%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю увеличилась на 19 млн грн (0,7%) и составляет около 2,8 млрд грн.

Задолженность КП ИО Киевсовета «Киевтеплоэнерго» за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 1 607 млн грн (95,6%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,3 млрд грн.

Рост задолженности ТКЭ, ТЭЦ и газосбытовых предприятий в течение третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов приема-передачи объемов газа, использованного в ноябре 2018 года, а расчеты населения за услуги по поставкам тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 20-го числа текущего месяца.

Суммарная просроченная задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 29 млрд грн, из них за 2018 г. — 13,4 млрд грн. За прошедшую неделю задолженность увеличилась на 6,1 млрд грн (26,7%).

Суммарная задолженность за газ предприятий-должников, производящих электроэнергию (ТЭЦ), по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 928 млн грн (31,5%) и составляет около 3,878 млрд грн.

Задолженность прямых промышленных потребителей по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 19 млн грн (0,7%) и составляет около 2,783 млрд грн.