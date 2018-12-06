Нафтогаз в этом году обеспечил 18% поступлений госбюджета

За январь-ноябрь 2018 года НАК “Нафтогаз Украины” уплатила в государственный бюджет 121,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Читайте также: Задолженность предприятий перед Нафтогазом уменьшилась

“За одиннадцать месяцев 2018 года группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет 121,2 млрд грн налогов и дивидендов, что на 13,9 млрд грн превышает совокупный показатель за весь 2017 год”, – говорится в сообщении.

В январе-ноябре 2018 года поступления от группы составляли около 18% от общих доходов государственного бюджета.

Нафтогаз остается крупнейшим плательщиком налогов в Украине.