Задолженность предприятий перед Нафтогазом уменьшилась

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» за использованный природный газ по сравнению с прошлой неделей уменьшилась на 922 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«По состоянию на 4 декабря 2018 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 26,2 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 922 млн грн (3,4%)», – говорится в сообщении.

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 17,3 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1,739 млрд грн (9,2%).

Задолженность промышленных предприятий не изменилась и составляет около 2,8 млрд грн.

Задолженность КП ИО Киевсовета «Киевтеплоэнерго» за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 119 млн грн (6,5%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 1,7 млрд грн.

Суммарная просроченная задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 23,1 млрд грн, из них за 2018 год – 7,6 млрд грн. За прошедшую неделю задолженность уменьшилась на 739 млн грн (3,1%).