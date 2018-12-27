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Доходы столичного бюджета за год выросли на 2,7 миллиарда

Доходы столичного бюджета за год выросли на 2,7 миллиарда

Бюджет города Киева в этом году увеличился на 2,7 млрд грн по сравнению с минувшим.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, отчитываясь о результатах работы за 2018 год.

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“По сравнению с 2017 годом бюджет нашего города увеличился на 2,7 млрд грн. И это очень хорошо. Мы продолжаем увеличивать бюджет, и убежден в том, что в следующем году бюджет нашего города также будет профицитным”, – сказал Кличко.

По его словам, в 2018 году около двух третей бюджетных средств были направлены на социально-культурную сферу: образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт.

Кличко отметил, что по сравнению с прошлым годом более всего увеличилось финансирование в сфере образования (2,7 млрд грн), здравоохранения (на 1,2 млрд грн) и социальной защиты (на 900 млн грн).

По материалам УКРИНФОРМ
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