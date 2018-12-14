Кабмин одобрил списание Киеву почти 3 млрд грн долгов

Кабинет министров Украины одобрил списание 2,9 млрд гривен государственного долга Киева. Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 18 декабря.

В частности, указано, что списанию подлежит часть обязательств Киева в объеме, равном объему подтвержденных кассовых расходов, произведенных в 2018 году из городского бюджета.

А именно:

- на строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр – не более 1 млрд гривен;

- на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции Сырец на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева и канализационными коллекторами – не более 2,6 млрд гривен;

- на капитальный ремонт сетей наружного освещения Киева с заменой ртутных и натриевых светильников на светодиодные – не более 300 млн гривен.

Кроме того, как сообщается, списание осуществляется в эквиваленте иностранной валюты, определенном по официальному курсу гривны к доллару США, установленному Нацбанком на дату указанных расходов.