Кабмин одобрил списание Киеву почти 3 млрд грн долгов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Кабинет министров Украины одобрил списание 2,9 млрд гривен государственного долга Киева. Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 18 декабря.
В частности, указано, что списанию подлежит часть обязательств Киева в объеме, равном объему подтвержденных кассовых расходов, произведенных в 2018 году из городского бюджета.
А именно:
- на строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр – не более 1 млрд гривен;
- на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции Сырец на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева и канализационными коллекторами – не более 2,6 млрд гривен;
- на капитальный ремонт сетей наружного освещения Киева с заменой ртутных и натриевых светильников на светодиодные – не более 300 млн гривен.
Кроме того, как сообщается, списание осуществляется в эквиваленте иностранной валюты, определенном по официальному курсу гривны к доллару США, установленному Нацбанком на дату указанных расходов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэнерго подготовило новые нормы потребления газа8 ч. назад - 1674 17
Максим Пархоменко: дефицит Пенсионного фонда. Тот ли путь выбрало государство?9 ч. назад - 1154 8
В Киеве начал курсировать первый электробусВчера, 19:40 - 1609 8
Метро на Виноградарь планируют построить в течение четырех лет10 ч. назад - 1283 7
После транша МВФ золотовалютные резервы приблизятся к $20 миллиардам - Порошенко9 ч. назад - 993 6
Кредиты наличными под 0,01% годовых оказались самыми дорогими в Украине – аналитики Finsee6 ч. назад - 2413
Кабмин утвердил временный порядок растаможки авто на "еврономерах"8 ч. назад - 2338
Минэнерго подготовило новые нормы потребления газа8 ч. назад - 1674 17
Худший декабрь за 38 лет: в США рухнули фондовые индексы8 ч. назад - 1641
В растаможке некоторых "евроблях" нет экономического смысла - Минфин4 ч. назад - 1508 4
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производства7 ч. назад - 379
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселейВчера, 12:10 - 651
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1297
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1631
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2994 3