На комплексную модернизацию системы ЖКХ в Киеве выделят 5,5 млрд грн

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В столице планируют начать комплексную модернизацию системы ЖКХ. На содержание и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Киева в 2019 году запланирована почти десятая часть бюджета – 5,5 миллиардов гривен.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщают в пресс-службе КГГА.
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«Уже в следующем году переведем трубы на наиболее аварийных участках теплосетей, которые стали причиной прорывов во время запуска отопления в этом году», – сказал он.
Старые трубопроводы будут заменены на новые, с теплоизоляцией и сроком безаварийного использования 25-30 лет. Также сообщается, что сейчас завершаются переговоры с международными финансовыми учреждениями о помощи в модернизации столичных теплосетей.
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