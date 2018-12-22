Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)

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Компании Nokia, Elisa и Efore объявили о вводе в эксплуатацию базовой станции с жидкостным охлаждением, которая установлена на здании жилого дома в столице Финляндии Хельсинки.
Утверждается, что это первое в мире устройство подобного типа, которое задействовано в сотовых сетях.
Особенностью базовой станции является технология рециркуляции: тепло, которое вырабатывает устройство, направляется в систему отопления жилого здания, что сокращает расход традиционной энергии в этой системе. В ходе испытаний данного решения экспертами Nokia наблюдалось сокращение выбросов двуокиси углерода на 80% и сокращение энергопотребления на 30%.
«Это весьма существенная экономия как для операторов связи, так и для владельцев зданий», — заверяют разработчики, подчёркивающие, что отказ от воздушного охлаждения не только сокращает энергопотребление, но и делает базовые станции практически бесшумными.
Базовая станция с жидкостным охлаждением была разработана специалистами лаборатории Nokia Bell Labs и изготовлена на фабрике Nokia в Оулу (Финляндия). Система жидкостного охлаждения была создана энергетической компанией Efore. Установку базовой станции в Хельсинки выполнил телекоммуникационный оператор Elisa.
Финский центр технических исследований (VTT Technical Research Centre of Finland) провёл оценку экологических и энергетических параметров новой базовой станции и сравнил их с аналогичными параметрами традиционных базовых станций, использующих воздушное охлаждение.
«Мы провели тщательные исследования и испытания базовых станций с жидкостным охлаждением в операторской сети. Первое коммерческое внедрение такой базовой станции позволит на практике оценить преимущества этих станций для Elisa и других компаний, которые переходят на технологию 5G. Мы также увидим, в какой мере широкое распространение этих базовых станций поможет снизить отрицательное влияние информационных и коммуникационных технологий на живую природу. Мы будем и впредь рассматривать все возможности для повышения эффективности и экологичности своих продуктов и услуг. Данный проект является важным шагом в этом направлении», — отметил представитель компании Nokia Пекка Сандстрём (Pekka Sundström).
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