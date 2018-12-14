Английский журнал The Economist признал Армению страной 2018 года. Претендентами на это звание также были Эфиопия и Малайзия.

Главным критерием для редакции стало то, насколько страна изменилась в течение 2018 года.

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«Не самой влиятельной нации, не самой богатой, не страны с самой вкусной едой (прости, Япония). Мы приветствуем прогресс», – отметила редакция.

Армению выбрали за демократические преобразования «без жертв», за то, что «не дали России повод для вмешательства» и за достигнутую цель протестов после попытки президента Сержа Саргсяна остаться у власти.

«Древнее и часто плохо управляемое государство, расположенное в неспокойном регионе, имеет шанс на демократию и обновления», – отметили в The Economist.