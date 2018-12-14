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Журнал The Economist признал Армению страной 2018 года

Журнал The Economist признал Армению страной 2018 года

Английский журнал The Economist признал Армению страной 2018 года. Претендентами на это звание также были Эфиопия и Малайзия.

Главным критерием для редакции стало то, насколько страна изменилась в течение 2018 года.

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«Не самой влиятельной нации, не самой богатой, не страны с самой вкусной едой (прости, Япония). Мы приветствуем прогресс», – отметила редакция.

Армению выбрали за демократические преобразования «без жертв», за то, что «не дали России повод для вмешательства» и за достигнутую цель протестов после попытки президента Сержа Саргсяна остаться у власти.

«Древнее и часто плохо управляемое государство, расположенное в неспокойном регионе, имеет шанс на демократию и обновления», – отметили в The Economist.

По материалам hromadske.tv
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