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Английский журнал The Economist признал Армению страной 2018 года. Претендентами на это звание также были Эфиопия и Малайзия.
Главным критерием для редакции стало то, насколько страна изменилась в течение 2018 года.
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«Не самой влиятельной нации, не самой богатой, не страны с самой вкусной едой (прости, Япония). Мы приветствуем прогресс», – отметила редакция.
Армению выбрали за демократические преобразования «без жертв», за то, что «не дали России повод для вмешательства» и за достигнутую цель протестов после попытки президента Сержа Саргсяна остаться у власти.
«Древнее и часто плохо управляемое государство, расположенное в неспокойном регионе, имеет шанс на демократию и обновления», – отметили в The Economist.
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