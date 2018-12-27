82% всех разрешений на работу в Польше получили украинцы

Иностранцы в Польше получили 235,6 тыс. разрешений на работу. При этом 81,7% разрешений из них получили граждане Украины.

Об этом сообщили во время конференции Поддержка интеграции иностранцев в Силезском воеводстве.

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“Благодаря очень низкому уровню безработицы и динамичному росту польской экономики, на рынке труда открылись возможности для иностранцев. Например, в 2015-2017 году наиболее распространенной профессией в заявлениях были водители”, – рассказал силезский воевода Ярослав Вечорек.

Кроме украинцев, в Польшу на работу все больше приезжает граждан Индии, Бангладеш и Непала – в среднем до сентября этого года им было выдано более 1,3 тыс. разрешений на работу.

По словам директора Уездного управления труда в г. Бендзин Марцина Флячинского, работники из Украины за ту же работу в Польше получают в 2-5 раз больше, чем у себя на родине.

Он добавил, что в строительной отрасли зарплата в Польше даже на 390% больше, чем в Украине. В 4 раза больше, чем дома, украинец заработает в Польше кассиром или продавцом, а в три и более раза – в транспортной отрасли и в логистике.