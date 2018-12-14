Экспресс до "Борисполя" совершил 1000 рейсов

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Экспресс из Киева до аэропорта “Борисполь”, который запустили в конце ноября, совершил уже 1000 рейсов и перевез 30 тысяч пассажиров.
Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.
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В компании сообщили, что экспресс придерживается графика на 99,6%, что является достаточно высоким показателем. По данным “УЗ”, сообщение работает ритмично, а маршрут будет развиваться. В частности, в следующем году откроется станция “Выдубичи”.
Всего в течение дня осуществляется 27 рейсов. Их количество будет меняться в зависимости от пассажиропотока.
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