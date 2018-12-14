Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 138 0

Экспресс до "Борисполя" совершил 1000 рейсов

Экспресс до "Борисполя" совершил 1000 рейсов

Экспресс из Киева до аэропорта “Борисполь”, который запустили в конце ноября, совершил уже 1000 рейсов и перевез 30 тысяч пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

Читайте также: УЗ получила новые пассажирские вагоны с множеством розеток и климатической системой

В компании сообщили, что экспресс придерживается графика на 99,6%, что является достаточно высоким показателем. По данным “УЗ”, сообщение работает ритмично, а маршрут будет развиваться. В частности, в следующем году откроется станция “Выдубичи”.

Всего в течение дня осуществляется 27 рейсов. Их количество будет меняться в зависимости от пассажиропотока.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина