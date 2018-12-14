Экспресс до "Борисполя" совершил 1000 рейсов

Экспресс из Киева до аэропорта “Борисполь”, который запустили в конце ноября, совершил уже 1000 рейсов и перевез 30 тысяч пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

Читайте также: УЗ получила новые пассажирские вагоны с множеством розеток и климатической системой

В компании сообщили, что экспресс придерживается графика на 99,6%, что является достаточно высоким показателем. По данным “УЗ”, сообщение работает ритмично, а маршрут будет развиваться. В частности, в следующем году откроется станция “Выдубичи”.

Всего в течение дня осуществляется 27 рейсов. Их количество будет меняться в зависимости от пассажиропотока.