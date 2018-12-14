УЗ получила новые пассажирские вагоны с множеством розеток и климатической системой

“Укрзализныця” получила восемь новых пассажирских штабных купейных вагонов, построенных на Крюковском вагонзаводе. Эти вагоны сформируют в один состав и включат в один из дополнительных поездов, запущенных на период рождественско-новогодних перевозок.

Такую информацию озвучили в АО УЗ.

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В компании отмечают более высокий уровень комфорта новых вагонов, указывая, что в них усовершенствована работа системы отопления в автоматическом режиме, для удобства пассажиров предусмотрены розетки на уровне верхних полок, увеличено количество розеток в проходах.

Кроме того, в каждом купе открываются форточки. Вода для чая будет нагреваться не во время движения поезда, а будет горячей уже при посадке. Установлены более мощные электрические преобразователи для бесперебойной работы микроволновой печи. Вагоны оборудованы климатической системой, двумя вакуумными туалетами закрытого типа.

Отмечается также, что 70% оборудования новых вагонов – украинского производства.

После пика новогодне-рождественских перевозок новые штабные вагоны будут включены в состав таких поездов: 138/137 Хмельницкий-Лисичанск, 121/133 Николаев-Киев-Ровно, 71/72 Запорожье-Киев, 97/98 Ковель-Киев.