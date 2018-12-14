Начался очередной подъем рынка криптовалют

Капитализация 2080 видов криптовалют выросла сегодня до $124,2 млрд, хотя еще на выходных она опустилась до $100 млрд.

Согласно данным биржи CoinMarketCap, на 13.00 курс Bitcoin за сутки увеличился на 9,05% – до $3822 при капитализации $66,6 млрд. Ethereum к этому времени подорожал на 11,68% – до $104, его капитализация составила $10,8 млрд. Litecoin укрепился на 6,88% – до $30,6 с капитализацией $1,8 млрд.

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Драйвером роста для рынка стала XRP, курс которой за сутки подскочил на 13,45% – $0,37 доллара, а капитализация достигла $15,2 млрд. Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера – израильскую компанию GMT. Эта организация имеет 250 филиалов и сотрудничает, например, с American Express.