Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 277 0

Начался очередной подъем рынка криптовалют

Начался очередной подъем рынка криптовалют

Капитализация 2080 видов криптовалют выросла сегодня до $124,2 млрд, хотя еще на выходных она опустилась до $100 млрд.

Согласно данным биржи CoinMarketCap, на 13.00 курс Bitcoin за сутки увеличился на 9,05% – до $3822 при капитализации $66,6 млрд. Ethereum к этому времени подорожал на 11,68% – до $104, его капитализация составила $10,8 млрд. Litecoin укрепился на 6,88% – до $30,6 с капитализацией $1,8 млрд.

Читайте также: 29% населения инвестирует в криптовалюту – эксперт

Драйвером роста для рынка стала XRP, курс которой за сутки подскочил на 13,45% – $0,37 доллара, а капитализация достигла $15,2 млрд. Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера – израильскую компанию GMT. Эта организация имеет 250 филиалов и сотрудничает, например, с American Express.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина