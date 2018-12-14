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КрАЗ презентовал новую технику

КрАЗ презентовал новую технику

Кременчугский автомобильный завод представил две модели спецтехники: вахтенный автомобиль на шасси КрАЗ-63221 (6х6) и автотопливозаправщик АПЗ-15 на базе КрАЗ-65053 (6х4).

Об этом сообщает пресс-центр Кременчугского автомобильного завода.

По данным производителя, вахтенный автомобиль КрАЗ-63221 (ФПВ-16628) получил 375-сильный дизельный двигатель Евро 5, 9-ступенчатая механическая КЗоТ, тормозная система с АБС. На отдельные требования заказчика автомобиль укомплектован дополнительными опциями — аналоговым тахографом и кондиционером.

Фургон имеет 26 посадочных мест, оборудованных двухточечными ремнями безопасности. Салон имеет все необходимое, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и безопасно. В частности, двойная система отопления, работающий от автономного воздушного отопителя 8 кВт и системы охлаждения двигателя с двумя радиаторами обогрева 12 кВт, есть переговорное устройство, аварийные выходы — люк и дверь.

Двухсекционная цистерна изготовлена ​​из стали толщиной 6 мм, оборудована горловинами (диаметр смотровой люка 500 мм), ребрами жесткости, стационарной лестницей, дыхательным устройством, сигнализатором наполнения и тому подобное. Насос подает жидкость 500 л/мин, высота всасывания — 4,5 м, в боковых пеналах есть два напорно-всасывающие рукава 75 мм и длиной 4 м и многое другое.

По материалам autonews.ua
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