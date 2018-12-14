За два года доля "возобновляемого" электричества должна вырасти до 11% - Савчук

Украина должна к 2020 году увеличить процент генерации электроэнергии из возобновляемых источников с 6,7% до 11% в общей структуре производства.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук.

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“В 2017 году возобновляемая энергетика составила 6,7% в общей структуре генерации. В 2020 году мы должны достичь 11% генерации возобновляемыми источниками. Чтобы достичь этой цели, надо инвестировать”, – сказал Савчук.

Он отметил, что на сегодня в Украине насчитывается 6,5 тыс. домохозяйств, в которых установлены солнечные панели. В них инвестировано 120 млн евро.

“Мы сегодня можем говорить, что со временем украинские компании также будут использовать электроэнергию из возобновляемых источников”, – добавил Савчук.