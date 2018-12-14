За два года доля "возобновляемого" электричества должна вырасти до 11% - Савчук

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Украина должна к 2020 году увеличить процент генерации электроэнергии из возобновляемых источников с 6,7% до 11% в общей структуре производства.
Об этом сказал председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук.
Читайте также: За четыре года в зеленую энергетику инвестировали около €1,5 миллиарда
“В 2017 году возобновляемая энергетика составила 6,7% в общей структуре генерации. В 2020 году мы должны достичь 11% генерации возобновляемыми источниками. Чтобы достичь этой цели, надо инвестировать”, – сказал Савчук.
Он отметил, что на сегодня в Украине насчитывается 6,5 тыс. домохозяйств, в которых установлены солнечные панели. В них инвестировано 120 млн евро.
“Мы сегодня можем говорить, что со временем украинские компании также будут использовать электроэнергию из возобновляемых источников”, – добавил Савчук.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине ввели штрафы за травлю в школеВчера, 18:15 - 1819 11
Административным работникам "Укрзализныци" поднимут зарплату в три раза, а простым - на 17%3 ч. назад - 1164 7
В Украине утвердили тарифы на оплату услуг первичной медицины в 2019 годуВчера, 19:00 - 1768 7
Нет контакта с чиновником, нет возможности для взятки, - ГройсманВчера, 21:00 - 910 6
Запрет на ввоз российских товаров продлили до 2020 годаВчера, 15:45 - 520 4
Кредиты наличными под 0,01% годовых оказались самыми дорогими в Украине – аналитики FinseeВчера, 13:28 - 13281 2
В растаможке некоторых "евроблях" нет экономического смысла - МинфинВчера, 16:00 - 2570 3
"Порше Украина" уменьшила цены на Volkswagen и Audi после снижения акцизовВчера, 16:45 - 1889 3
В Украине ввели штрафы за травлю в школеВчера, 18:15 - 1819 11
В Украине утвердили тарифы на оплату услуг первичной медицины в 2019 годуВчера, 19:00 - 1768 7
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производстваВчера, 12:10 - 674
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселейПозавчера, 12:10 - 784
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1418
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1683
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 3046 3