Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1 0

За четыре года в "зеленую" энергетику инвестировали около €1,5 миллиарда

За четыре года в "зеленую" энергетику инвестировали около €1,5 миллиарда

Благодаря введенным законодательным стимулам за последние 4 года в возобновляемую энергетику инвестировано около €1,5 млрд.

Об этом сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Читайте также: Рада освободила от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроелэктростанций

По его словам, Госэнергоэффективности продолжает развивать актуальные для потребителей и государства инициативы.

В частности, в 2019 г. население и объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) будут получать софинансирование на утепление домов как из государственного, так и из местных бюджетов.

«Кроме того, уже сегодня мы формируем фундамент для рынка энергетической сертификации зданий. Вместе с 32 учреждениями высшего образования внедряем обучающие программы и комиссии для аттестации энергоаудиторов», – отметил Савчук.

В общем, 134 энергоаудитора прошли аттестацию. Большинство специалистов аттестовано по двум направлениям.

«Также мы продолжаем совершенствовать законодательство в сфере энергосервиса для стимулирования привлечения инвестиций в утепление бюджетных учреждений, ОСМД и объектов органов власти», – сообщил он.

Отдельное перспективное направление работы – это генерация энергии из мусора, который ежегодно собирается населением страны в объеме 10 млн т. Переработка такого объема мусора может помочь заместить в эквиваленте до 1 млрд куб м газа.

«Мы с партнерами уже подготовили концепцию стимулирования энергетической утилизации мусора, что будет положено в основу законодательных изменений», – добавил Савчук.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина