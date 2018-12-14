За четыре года в "зеленую" энергетику инвестировали около €1,5 миллиарда

Благодаря введенным законодательным стимулам за последние 4 года в возобновляемую энергетику инвестировано около €1,5 млрд.

Об этом сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

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По его словам, Госэнергоэффективности продолжает развивать актуальные для потребителей и государства инициативы.

В частности, в 2019 г. население и объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) будут получать софинансирование на утепление домов как из государственного, так и из местных бюджетов.

«Кроме того, уже сегодня мы формируем фундамент для рынка энергетической сертификации зданий. Вместе с 32 учреждениями высшего образования внедряем обучающие программы и комиссии для аттестации энергоаудиторов», – отметил Савчук.

В общем, 134 энергоаудитора прошли аттестацию. Большинство специалистов аттестовано по двум направлениям.

«Также мы продолжаем совершенствовать законодательство в сфере энергосервиса для стимулирования привлечения инвестиций в утепление бюджетных учреждений, ОСМД и объектов органов власти», – сообщил он.

Отдельное перспективное направление работы – это генерация энергии из мусора, который ежегодно собирается населением страны в объеме 10 млн т. Переработка такого объема мусора может помочь заместить в эквиваленте до 1 млрд куб м газа.

«Мы с партнерами уже подготовили концепцию стимулирования энергетической утилизации мусора, что будет положено в основу законодательных изменений», – добавил Савчук.