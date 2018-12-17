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HTC решила ориентироваться на флагманские смартфоны

HTC решила ориентироваться на флагманские смартфоны

HTC планирует перезагрузить свою стратегию продаж смартфонов в первой половине 2019 года, сосредоточившись на моделях среднего и высокого класса.

По мнению главы HTC Даррена Чена, это поможет улучшить “долю рынка и прибыльность”.

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В соответствии с этой политикой, компания продолжит расширять свой модельный ряд U12 в 2019 году и расширит жизненный цикл серии. Чен отметил, что представленный шесть месяцев назад аппарат U12+ по-прежнему является одним из лучших среди решений с двойной камерой, поддерживает запись видео 4K/60p и может предложить отличный звук.

Также Чен сообщил, что первая партия его смартфона с поддержкой блокчейна, Exodus 1, выпущенного в начале декабря, была распродана, добавив, что компания разрабатывает новую стратегию и бизнес-модель для дальнейшего продвижения смартфонов с блокчейном.

Глава компании заверяет, что модель HTC U12 Life со 128 ГБ памяти имеет неплохой спрос среди покупателей. Также руководитель надеется, что успех флагмана повторит и новинка Desire 12s с 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 435 и 13-мегапиксельной фронтальной камерой.

По словам Чена, продажи продуктов VR-гарнитур от HTC также набирают обороты, поскольку конкурентоспособность линейки улучшается благодаря выпуску обновленного Vive Pro и отдельного Vive Focus. HTC также рассматривает возможность применения более агрессивного подхода к межсекторному взаимодействию и контенту для продвижения своих VR-гарнитур.

По материалам НВ
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