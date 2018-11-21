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HTC намерена сосредоточить усилия на 5G и искусственном интеллекте

HTC намерена сосредоточить усилия на 5G и искусственном интеллекте

На днях ресурс Phandroid распространил информацию о том, что компания HTC может отказаться от выпуска мощного смартфона U13 в следующем году, анонсировав «что-то ещё», возможно, аппарат среднего уровня. Теперь HTC прокомментировала эти сведения.

Как отметил тайваньский производитель смартфонов и планшетов, появившиеся в Интернете данные не соответствуют действительности. При этом, впрочем, называть сроки возможного появления смартфона U13 в HTC также не стали.

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Зато компания сообщила, что в обозримом будущем усилия будут сосредоточены на развитии средств искусственного интеллекта, блокчейн-технологий и инструментов виртуальной реальности.

Кроме того, HTC планирует выпуск устройств с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G). Возможно, выпуск U13 будет отложен по той причине, что в этом аппарате компания намерена реализовать поддержку 5G.

Добавим, что финансовое положение HTC пока оставляет желать лучшего. В октябре выручка компании составила $42,63 млн. Это на 78,44 % меньше результата за тот же месяц в 2017 году, когда доход равнялся $197,32 млн.

По материалам 3dnews.ru
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