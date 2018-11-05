Годовая выручка HTC впервые за десять лет опустится ниже $1 млрд

Компания HTC ежемесячно публикует отчеты, содержащие данные о выручке. И вот сейчас появились результаты за октябрь, о которых определенно стоит написать.

К тому, что некогда один из мировых лидеров по производству смартфонов из месяца в месяц обновляет антирекорды по выручке, все уже давно привыкли. От HTC уже давно не ждут каких-то подвигов, но при этом удивляет стойкость и упорство – несмотря на постоянное ухудшение продаж, компания все никак не желает распрощаться с уже остатками своего смартфонного подразделения. И пока все продолжают «хоронить» HTC и делать ставки, производитель дает оптимистические прогнозы о возврате к прибыли уже до конца этого года! Но вернемся к реальности.

За октябрь компания выручила около $42,6 млн. И хотя этот результат на 4% превосходит показатель прошлого месяца, равный $40,6, особо радоваться тут нечему. Год назад в этом же месяце у HTC был доход порядка $200 млн. Но это еще не все.

Суммарно за 10 месяцев этого года HTC выручила $676,8 млн, тогда как год назад к этому моменту оборот компании превышал $1,7 млрд. То есть, совершенно очевидно, что в этом году оборот HTC окажется меньше $1 млрд. И это впервые за десять с лишним лет бизнес компании по обороту упадет ниже этой психологической отметки.