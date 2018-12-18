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Сколько стоит арендовать жилье на новогодние праздники (инфографика)

Сколько стоит арендовать жилье на новогодние праздники (инфографика)

Больше всего предложений аренды жилья на новогодние праздники в Киеве и области. Однокомнатная столичная квартира стоит около 585 грн. Двухкомнатная дороже – 800 грн. Дешевле всего в столице – арендовать хостел – 120 грн в сутки с человека.

Аренда дома в столице стоит дороже, чем на горнолыжном курорте. Чтобы снять элитную усадьбу для 20 человек, за сутки придется заплатить 48 тыс. грн. Средний дом для компании можно арендовать за 8,6 тыс. грн, пишет olx.ua.

Во Львове аренда однокомнатной квартиры обойдется в 450 грн в сутки. Двухкомнатной – 650 грн. В среднем 890 грн нужно заплатить за трехкомнатную квартиру.

На Закарпатье дом посуточно сдают в среднем по 1,17 тыс. грн. Самые дорогие дома в Межгорье – 3 тыс. грн в сутки. Аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 400 грн за сутки. Больше всего их в Ужгороде и Мукачево.


В Ивано-Франковской обл. самые дорогие дома в Яремче. Сутки в среднем стоят 10 тыс. грн. Вторая по стоимости Поляница – 2 тыс. грн в сутки.

Кроме того, на праздники можно поехать к морю в Одессу. Там аренда однокомнатной квартиры стоит 460 грн в сутки, двухкомнатной – 600 грн, трехкомнатной – 1200 грн.

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По материалам Газета по-Украински
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