Пенсионный возраст в Украине можно будет выбрать самому (инфографика)

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Уже с 2019 года украинцы смогут выбирать возраст выхода на пенсию самостоятельно. Это коснется всех, у кого есть сорок лет трудового стажа.
Об этом рассказала эксперт в области пенсионного обеспечения Галина Третьякова. Она уточнила, что эта норма была и раньше заложена в пенсионной реформе, но не работала.
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“Что бы ни говорили политики, но на самом деле пенсионный возраст у нас растет. Он уже для разных категорий населения разный. У женщин он увеличивается планово – в этом году они выходят на пенсию в 57,5 лет. И до 2021 года мы заканчиваем реформу поднятия пенсионного возраста для женщин, которая была начата еще в 2011 году. То есть нам понадобилось для этого 10 лет – ежегодно плюс полгода”, – заверила Третьякова.
Кроме того, социальная реформа, стартовавшая в октябре 2017 года, создала в Украине еще два пенсионных возраста, добавила эксперт. Первый – в 63 года, если у человека не хватает стажа. И второй, соответственно, в 65 лет – в том случае, если украинец без стажа и дохода может претендовать только на получение социального минимума. В этом случае он будет получать его только с 65 лет.
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