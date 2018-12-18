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Google и Levi's представили умную куртку

Google и Levi's представили умную куртку

Компании Google и Levi’s представили интересный продукт – умную куртку, которую можно синхронизировать со своим смартфоном. Она называется Levi’s Commuter X Jacquard By Google.

Об этом пишет Android Police.

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Куртка может сообщать о пропущенных звонках. Также с ее помощью можно управлять воспроизведением музыки.

Кроме того, куртка получила функцию Always Together. То есть она может напоминать владельцу, что он где-то забыл свой смартфон. Или наоборот. Оба гаджета умеют определять местоположение друг друга. И если вы отошли слишком далеко от того места, где они находятся, то оба начнут напоминать о себе.

Цена такой умной куртки 350 долларов (9800 гривен) на американском рынке.

По материалам Телеканал 24
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