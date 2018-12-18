В Еврокомиссии оценили развитие IT-сектора в Украине

IT-сектор в Украине способствует экспорту около 3 миллиардов евро для Европейского союза.

Об этом сообщил глава группы поддержки Украины при Европейской комиссии Питер Вагнер.

По словам Вагнера, для украинского IT-сектора есть очень большой потенциал к росту.

Читайте также: Еврокомиссия предложила увеличить роль евро в европейской финансовой системе

“Что является очень важным, когда мы говорим об IT-сектор в Украине… Это сектор, который уже экспортирует (IT-услуги, – ред.) примерно на 3 миллиарда евро для ЕС. И мы уверены, что есть место для гораздо больших объемов. Даже в ближайшем будущем”, – отметил он.

Также представитель Еврокомиссии добавил, что развитие IT-сферы способствует созданию рабочих мест в Украине.

“Это также важно не только для общего экономического развития. Но также для других промышленных секторов в Украине. Не нужны большие компании для того, чтобы управлять IT-сектором. Есть много маленьких компаний. Это позволяет гораздо шире распространить создания рабочих мест в Украине. Во-вторых, это соглашение об Ассоциации с ЕС. Есть очень много потенциала для того, чтобы работать вместе”, – подчеркнул он.