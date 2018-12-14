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Гройсман назвал пять приоритетов для Кабмина на 2019 год

Гройсман назвал пять приоритетов для Кабмина на 2019 год

Кабинет министров определил пять приоритетных направлений работы в 2019 году, среди которых экономический рост, эффективное государственное управление, развитие человеческого капитала, борьба с коррупцией и безопасность и оборона Украины.

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

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“Мы заранее готовимся к вхождению в 2019 год, и сегодня я имею возможность представить план действий, который базируется на пяти ключевых приоритетах. Приоритет первый – это усиление экономического роста в 2019 году, приоритет второй – это эффективное управление, государственное управление; приоритет третий, который является одним из наших ключевых, – это развитие человеческого капитала; приоритет четвертый – верховенство права и борьба с коррупцией; приоритет пятый, один из фундаментальных, – вопрос безопасности и обороны нашего государства “, – сказал он.

Гройсман напомнил, что с момента формирования его правительства была принята Программа действий Кабмина до 2020 года включительно, и с тех пор ежегодно чиновники утверждают ежегодную операционную программу действий и каждый квартал и каждые полгода отчитываются о проделанной работе.

По материалам УКРИНФОРМ
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