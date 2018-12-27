В следующем году реконструируют все дороги, ведущие из Киева

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В Киевской области в следующем году приоритетным проектом станет М-05. Это трасса Киев – Одесса.
Об этом сообщает пресс-служба Госагентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).
В Государственном агентстве проходит защита планов служб автодорог в областях по строительству, реконструкции и ремонтам на 2019 год. В следующем году приоритетным проектом в пределах Киевской области станет М-05, работы на которой в пределах Киевской области планируется завершить.
Также в следующем году планируется продолжить работы на участках дорог М-03, Н-01, Р-03, Р-09. Также планируется построить круговую развязку на Р-03 и два путепровода на дороге Киев-Знаменка.
В 2018 году на популярном туристическом маршруте – трассе международного значения М-05 Киев-Одесса в Киевской области в этом году выполнены основные виды работ по капитальному ремонту на участках дороги, проходящих в Киево -Святошинском, Васильковском и Белоцерковском районах области.
В этом году в Киевской области завершены основные работы по капитальному ремонту на автомобильной дороге М-07 в пгт Гостомель, завершен текущий средний ремонт автомобильной дороги Р-03 Северо-Восточный обход г. Киева, подъезд к М-03 и на дорогах: Т-10-19 Феневичи -Бородянка-Макаров-Бышев (населенные пункты Фасовая и Фасовочка) и Т-10-12 Киев – Боярка.
В г. Сквира завершен капитальный ремонт 34-метрового моста через реку Сквирка на автомобильной дороге Н-02/М-06/ – Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка.
Также произведены аварийно-восстановительные работы моста через р. Броварка вблизи с. Чирское в Переяслав-Хмельницком районе, также отремонтирован мост через. Таль, что в селе Рудня.
На автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, в рамках капитального ремонта, проводились работы на мосту через р. Стугна, и начаты работы на путепроводе через железную дорогу на автомобильной дороге Н-01 Киев-Знаменка в г. Мироновка.
Продолжили в этом году работать над обустройством развязки кольцевого типа на автомобильной дороге М-03 в Бориспольском районе.
Начались работы на автомобильной дороге Р-02 Киев-Иванков-Овруч и Т-10-35 станция Вильча – КПП «Вильча Александровка», которая соединяет автомобильную дорогу Р-02 с государственным пограничным пунктом пропуска «Вильча» на границе с Беларусью, которая проходит по территории Вышгородского, Иванковского и Полесского районов области.
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