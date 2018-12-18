В «Укрзализныце» рассказали, сколько пассажиров планируют перевезти в 2019-м

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В 2019 году АО «Укрзализныця» намерена перевезти 201 млн пассажиров.
Эти данные, ссылаясь на утвержденный набсоветом финансовый план компании на следующий год, озвучили на предприятии.
Также ускорение оборачиваемости вагонов и увеличение пропускной способности отдельных участков пути, согласно документу, позволит увеличить перевозку грузов до 331 млн тонн.
Читайте также: Укрзализныця намерена повысить тарифы на пассажирские перевозки
«Укрзализныця» планирует улучшить качество перевозок и увеличить их объемы. В результате реализации финансового плана в предложенной редакции менеджмент «Укрзализныци» рассчитывает получить улучшение ситуации в перевозках, в частности, планируется перевезти 331 млн тонн грузов и 201 млн пассажиров», – говорится в сообщении компании.
Как отметил, комментируя план, директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев, общий объем капитальных инвестиций в компанию в следующем году составит 24,5 млрд грн, расходы на поточные ремонты – 12,5 млрд грн (из которых самая большая часть пойдет на ремонт локомотивов). При этом компания планирует пополнить свой парк 98 новыми локомотивами, более чем 3,5 тыс. грузовых вагонов. Также запланировано «увеличение количества новых и обновление пассажирских вагонов» в объеме 150 штук, а также закупка новых пригородных поездов.
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство украинцев не намерены выезжать из страны (опрос)12 ч. назад - 793 11
"Накрыла паника": в России забили тревогу из-за проверки счетов - СМИВчера, 15:30 - 3215 10
Украина может начать экспорт газа в Европу к 2035 году - эксперт5 ч. назад - 602 8
Посылки по-новому: сколько правительство хочет собрать денег с заграничных отправлений украинцев9 ч. назад - 1651 5
Создали авто, которое ездит на воде (видео)Вчера, 23:30 - 3493 3
Создали авто, которое ездит на воде (видео)Вчера, 23:30 - 3493 3
Посылки по-новому: сколько правительство хочет собрать денег с заграничных отправлений украинцев9 ч. назад - 1651 5
5 областей, где быстрее всего развивается строительство частных солнечных электростанций8 ч. назад - 1576 2
Минимальную пенсию для людей с большим трудовым стажем повысят с 1 январяВчера, 19:00 - 1429
Легендарный "Икарус" получил новую жизнь в ВенгрииВчера, 22:00 - 1323
Google и Levi's представили умную куртку4 ч. назад - 113
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернетаВчера, 12:10 - 353
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилейПозавчера, 15:10 - 724 9
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производства18.12.2018, 12:10 - 2125 4
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 1410