В «Укрзализныце» рассказали, сколько пассажиров планируют перевезти в 2019-м

В 2019 году АО «Укрзализныця» намерена перевезти 201 млн пассажиров.

Эти данные, ссылаясь на утвержденный набсоветом финансовый план компании на следующий год, озвучили на предприятии.

Также ускорение оборачиваемости вагонов и увеличение пропускной способности отдельных участков пути, согласно документу, позволит увеличить перевозку грузов до 331 млн тонн.

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«Укрзализныця» планирует улучшить качество перевозок и увеличить их объемы. В результате реализации финансового плана в предложенной редакции менеджмент «Укрзализныци» рассчитывает получить улучшение ситуации в перевозках, в частности, планируется перевезти 331 млн тонн грузов и 201 млн пассажиров», – говорится в сообщении компании.

Как отметил, комментируя план, директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев, общий объем капитальных инвестиций в компанию в следующем году составит 24,5 млрд грн, расходы на поточные ремонты – 12,5 млрд грн (из которых самая большая часть пойдет на ремонт локомотивов). При этом компания планирует пополнить свой парк 98 новыми локомотивами, более чем 3,5 тыс. грузовых вагонов. Также запланировано «увеличение количества новых и обновление пассажирских вагонов» в объеме 150 штук, а также закупка новых пригородных поездов.

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