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Нацбанк хочет создать реестр публичных лиц

Нацбанк хочет создать реестр публичных лиц

Создание реестра публичных лиц позволит банкам более эффективно идентифицировать РЕР.

«У нас проведена серьезная работа и она еще не закончилась. Мы договорились, что будем создавать такой реестр – «базу обмена информацией» совместно с НАБУ», – заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.

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Она уточнила, что ни в одной стране мира не существует исчерпывающего перечня публичных лиц. «Главный принцип финмониторинга говорит, что при идентификации клиентов банки должны использовать абсолютно все доступные ресурсы, чтобы идентификация проходила максимально полно», – сказала Катерина Рожкова.

Например, в Украине существует система электронного декларирования, которую банки могут интегрировать в свои системы и использовать для идентификации клиентов.

«Понятное дело, что иногда очень сложно определить круг родственников. Но мы не имеем права публиковать всю эту информацию. Поэтому сейчас мы договариваемся в НАБУ, чтобы создать базу обмена. Но для этого банкам нужно включить в договоры с клиентами норму о таком обмене», – пояснила первый замглавы НБУ.

При этом Катерина Рожкова уточнила, что на 100% полагаться на информацию из какой-либо базы нельзя. «Нет ответственного органа, который бы отвечал за наполнение этой базы на постоянной основе, поэтому могут быть несоответствия. Финальное решение все равно остается за банками», – сказала она.

По материалам НВ
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