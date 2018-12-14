НБУ расширил перечень оснований для проведения инспекционных проверок

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Национальный банк расширил перечень оснований для проведения инспекционных проверок с целью усиления защиты вкладчиков и кредиторов банков.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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“Национальный банк для усиления защиты вкладчиков и кредиторов банков ввел дополнительное основание для проведения внеплановой инспекционной проверки. В частности, Национальный банк вправе принять решение о проведении внепланового инспектирования в случае необходимости проверки выполнения банком установленных регулятором требований или ограничений”, – говорится в сообщении.
Кроме того, НБУ определил возможность приглашения представителей объекта проверки на заседание Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем во время рассмотрения результатов инспекционной проверки. Их могут пригласить по предложению Национального банка или по ходатайству самого объекта проверки.
Указанные изменения внесены в Положение об организации и проведении инспекционных проверок, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 12 декабря 2018 года №136, которое вступает в силу с 15 декабря 2018 года.
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