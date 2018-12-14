После транша МВФ золотовалютные резервы приблизятся к $20 миллиардам - Порошенко

Украина уже провела ряд реформ, которые должна осуществить на выполнение плана действий для введения безвизового режима поездок в ЕС, однако изменения продолжаются, в частности по децентрализации, в реализации которой Украине помогали европейские партнеры.

Об этом сказал Президент Петр Порошенко, информирует пресс-служба главы государства.

“Украина выполняет все запланированные задачи. Сейчас мы получили макрофинансовую помощь от Европейского Союза 500 млн евро под очень низкий процент. Это финансовая поддержка реформ со стороны Европейского Союза”, – отметил Президент.

По его словам, Украина также получит до конца года первые деньги из транша Всемирного банка, и это также является поддержкой реформ.

Глава государства выразил надежду, что Совет директоров Международного валютного фонда примет решение о выделении Украине очередного транша. “И когда это произойдет, наши золотовалютные резервы приблизятся к 20 миллиардов”, – заявил он, подчеркнув, что это означает стабильность национальной денежной единицы и стабильность экономики, стабильность банковской системы.

По его словам, за первое полугодие этого года Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на 11 млрд 200 млн долларов. “И такое сотрудничество мы углубляем и в дальнейшем”, – подчеркнул Президент, уточнив, что доля ЕС в торговом обороте увеличивается и уже превышает 42% и приближается к 50%.

“И это надежный рынок, который нам никто не закроет. И точно можно быть уверенными в собственном будущем. А Россия пусть сидит со своим эмбарго”, – сказал глава государства.

Он напомнил, что Россия ввела эмбарго еще до начала гибридной войны против Украины на украинскую продукцию металлургической, аграрной, химической отраслей и тому подобное. “А потом просто ввела эмбарго на все и перекрыла газ”, – отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что причина такого шага сугубо политическая. “Причины эмбарго – украинскую нацию хотят поставить на колени”, – заявил он.

Президент подчеркнул, что несмотря на огромные расходы на оборону, Украина нашла выход из кризиса и возможность привлекать инвесторов, работать на развитие экономики. “Этому помогли углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (с Евросоюзом – ред.), очищение банковской системы”, – сказал он.

Порошенко также напомнил, что Украина заняла 71 место в рейтинге Всемирного банка Doing business.