Госстат зафиксировал рост числа безработных в Украине

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В ноябре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 301,0 тысяч безработных, что на 29,6 тысяч больше, чем в октябре.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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Таким образом, официальная безработица составляет 1,2% от населения трудоспособного возраста (в октябре 1,1%).
По данным статистического ведомства, средний размер пособия в ноябре составил 2670 грн (в октябре – 2637 грн), количество вакансий составило 81,2 тысяч (в октябре – 97,3 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию – 4,0 (в октябре – 3,0).
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