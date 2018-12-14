Госстат зафиксировал рост числа безработных в Украине

В ноябре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 301,0 тысяч безработных, что на 29,6 тысяч больше, чем в октябре.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Таким образом, официальная безработица составляет 1,2% от населения трудоспособного возраста (в октябре 1,1%).

По данным статистического ведомства, средний размер пособия в ноябре составил 2670 грн (в октябре – 2637 грн), количество вакансий составило 81,2 тысяч (в октябре – 97,3 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию – 4,0 (в октябре – 3,0).