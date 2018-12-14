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Франция обложит налогом Google, Facebook и другие интернет-гиганты США

Франция обложит налогом Google, Facebook и другие интернет-гиганты США

Франция с 2019 обложит налогом крупные технологические компании, ввиду отсутствия консенсуса о введении подобного налога на уровне ЕС.

Об этом сообщил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

По его словам, налогообложение крупных деловых операций Google, Apple, Facebook и Amazon (так называемый “налог GAFA”) позволит пополнить французский бюджет следующего года приблизительно на 500 млн евро.

“Я даю себе времени до марта, чтобы достичь соглашения о европейском налоге для цифровых гигантов”, – заявил Ле Мер. “Если европейские государства не берут на себя ответственность за налогообложение GAFA, мы сделаем это на национальном уровне в 2019 году”, – отметил он.

“Благодаря французском рынке, благодаря французским потребителям, компании зарабатывают значительные прибыли, уплачивая на 14 процентов налогов меньше, чем другие предприятия”, – добавил министр.

По материалам Економічна Правда
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