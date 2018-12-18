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5 областей, где быстрее всего развивается строительство частных солнечных электростанций

5 областей, где быстрее всего развивается строительство частных солнечных электростанций

В Киевской, Днепропетровской, Тернопольской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях – больше всего частных домохозяйств, установивших солнечные панели.

Как отметил директор Департамента возобновляемых источников энергии Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко, дополнительным стимулом перехода на “чистую” электроэнергию стала возможность продавать в сеть по “зеленому тарифу” электроэнергию, произведенную СЭС мощностью до 30 кВт.

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В частности, в Киевской области солнечные станции установили 727 частных домохозяйств; в Днепропетровской – 694; в Тернопольской – 522; в Кировоградской – 401; в Ивано-Франковской – 363.

В настоящее время технологии производства солнечных панелей и стоимость их установки дешевеют в мире. Окупаемость проекта в среднем составляет 5-7 лет.

На данный момент более 6 тыс. украинских домохозяйств установили солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 121 МВт и самостоятельно обеспечивают свои потребности в электроэнергии. Почти половина СЭС – около 3 тыс. – установлена только за 9 месяцев этого года. Для сравнения: еще в конце 2014 года было всего около 20 семей с собственными солнечными электростанциями.

По материалам EcoTown
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